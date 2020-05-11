Путин: у губернаторов остается право ограничивать работу предприятий

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернаторы сохраняют за собой право по согласованию с кабмином ограничивать или приостанавливать работу предприятий, не обеспечивающих нормы СанПиН, заявил президент РФ Владимир Путин на вопросы о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
"У руководителей регионов с учётом ситуации на местах при рекомендации санитарных врачей остаётся право по согласованию с правительством РФ ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены", - сказал Путин.
По его словам, если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, сохраняется заработная плата.
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