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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:44
https://ria.ru/20200511/1571282252.html
Путин: у губернаторов остается право ограничивать работу предприятий
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570255114_0:110:3071:1837_1036x0_80_0_0_ca0e201f70f52a7fce1f11431baed4ff.jpg
РИА Новости

Путин: у губернаторов остается право ограничивать работу предприятий

16:33 11.05.2020 (обновлено: 16:44 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Губернаторы сохраняют за собой право по согласованию с кабмином ограничивать или приостанавливать работу предприятий, не обеспечивающих нормы СанПиН, заявил президент РФ Владимир Путин на вопросы о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
"У руководителей регионов с учётом ситуации на местах при рекомендации санитарных врачей остаётся право по согласованию с правительством РФ ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены", - сказал Путин.
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Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений
По его словам, если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, сохраняется заработная плата.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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