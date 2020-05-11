Путин: у губернаторов остается право ограничивать работу предприятий

"У руководителей регионов с учётом ситуации на местах при рекомендации санитарных врачей остаётся право по согласованию с правительством РФ ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены", - сказал Путин.