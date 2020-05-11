Коронавирус ударил по благосостоянию россиян, заявил Путин

"Эпидемия, вызванные ею ограничения сильно ударили по экономике и социальной сфере, нанесли урон благосостоянию миллионов наших граждан. Доходы у многих снизились, а непредвиденные расходы, долги только растут. Это касается и работников, занятых в самых разных отраслях, и предпринимателей, которые ведут свое небольшое дело", - отметил президент.