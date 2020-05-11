Путин объявил о новых мерах поддержки россиян

— нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на ребенка уже в июне сразу за полгода; нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на ребенка уже в июне сразу за полгода;

— детские пособия увеличат с 3375 рублей в два раза; детские пособия увеличат с 3375 рублей в два раза;

— с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно; с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно;

— Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пять тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля; Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пять тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля;

— с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%; с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%;

— Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитывать на эту меру смогут 1,5 миллиона предприятий; Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитывать на эту меру смогут 1,5 миллиона предприятий;