Путин объявил о новых мерах поддержки россиян

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.
"Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам", — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Глава государства предложил следующие меры поддержки:
—нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на ребенка уже в июне сразу за полгода;
—детские пособия увеличат с 3375 рублей в два раза;
—с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно;
—Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пять тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля;
—с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%;
—Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитывать на эту меру смогут 1,5 миллиона предприятий;
—самозанятым вернут налог за 2019 год.
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