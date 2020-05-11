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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:25
https://ria.ru/20200511/1571281974.html
Путин объявил о новых мерах поддержки россиян
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569361172_0:1214:2047:2365_1036x0_80_0_0_3ec0ad88efb9e64b68e03a3e0e94c56e.jpg
РИА Новости

Путин объявил о новых мерах поддержки россиян

16:29 11.05.2020 (обновлено: 17:25 11.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса.
"Сейчас, когда мы только начинаем выходить из режимов ограничений, когда у людей и бизнеса накопилось немало проблем, нужны дополнительные действия, прямая помощь гражданам", — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Глава государства предложил следующие меры поддержки:
нуждающиеся семьи с детьми смогут разово получить около 33 тысяч рублей на ребенка уже в июне сразу за полгода;
детские пособия увеличат с 3375 рублей в два раза;
с 1 июня будет произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно;
Путин предложил установить ежемесячную выплату для семей с детьми в размере пять тысяч рублей, ею можно воспользоваться с апреля;
с 1 июня запустят специальную кредитную программу на выплату зарплат сотрудникам в рамках поддержки рынка труда: если компания сохранит занятость на уровне 90%, весь кредит и проценты по новой программе спишут. Ставка по новым кредитам для поддержки занятости составит 2%;
Путин поручил полностью списать налоги и страховые взносы малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии, за II квартал. Рассчитывать на эту меру смогут 1,5 миллиона предприятий;
самозанятым вернут налог за 2019 год.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Как я понимаю, никто ни копейки не получил?
11 мая, 16:42
ddeluxo-87
49103117
Кто-нибудь хоть какие-нибудь деньги за апрель получил? Народ, расскажите.
11 мая, 16:37
ddeluxo-87
321200110
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