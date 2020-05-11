Впереди сложный и долгий процесс борьбы с коронавирусом, заявил Путин

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что впереди сложный и долгий процесс борьбы с коронавирусом без права на ошибку.
"Впереди у нас сложный и долгий процесс, который не дает нам права на ошибку. Жду от вас (губернаторы, правительство и рабочая группа Госсовета - ред.) предельной концентрации, самого высокого уровня готовности для оперативного реагирования на любой сценарий развития событий", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.
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