Впереди сложный и долгий процесс борьбы с коронавирусом, заявил Путин

"Впереди у нас сложный и долгий процесс, который не дает нам права на ошибку. Жду от вас (губернаторы, правительство и рабочая группа Госсовета - ред.) предельной концентрации, самого высокого уровня готовности для оперативного реагирования на любой сценарий развития событий", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.