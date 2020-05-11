Вынужденные ограничения негативно отразились на экономике, заявил Путин

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Вынужденные ограничения работы предприятий, принятые в марте-мае на фоне коронавируса в России, отразились на экономике негативно, уже принятые меры поддержки сохранятся, а правительство постоянно расширяет перечень пострадавших отраслей и предприятий, сообщил президент России Владимир Путин.
"Вынужденное ограничение работы в марте-мае негативно сказалось на многих секторах экономики. Мы сформировали и постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей и предприятий, предусмотрели для них поддержку на федеральном уровне, чтобы малый и средний бизнес, системообразующие компании сохраняли занятость, свои трудовые коллективы, не накапливали долги по заработным платам. Уже принятые меры такой поддержки мы обязательно сохраним", - сказал он на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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