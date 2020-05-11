Путин: делаем все возможное, чтобы оградить россиян от коронавируса

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти делают все возможное, чтобы оградить россиян от коронавируса.
"Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.
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