Путин: делаем все возможное, чтобы оградить россиян от коронавируса

"Режим ограничений пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.