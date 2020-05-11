Путин рассказал, для кого сохранят режим повышенной безопасности

"Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничения пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы огородить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла", - сказал президент.