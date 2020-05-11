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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:04
https://ria.ru/20200511/1571281704.html
Путин рассказал, для кого сохранят режим повышенной безопасности
https://cdn21.img.ria.ru/images/155971/99/1559719951_0:158:3072:1886_1036x0_80_0_0_8dd32b70da17a5a1164ed590d1ee5047.jpg
РИА Новости

Путин рассказал, для кого сохранят режим повышенной безопасности

16:25 11.05.2020 (обновлено: 17:04 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Режим повышенной безопасности должен быть сохранен для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, заявил глава российского государства Владимир Путин на совещании в понедельник.
"Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками, но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничения пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы огородить вас от угрозы вируса, чтобы эта опасность быстрее прошла", - сказал президент.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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