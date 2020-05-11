Выход из эпидемии коронавируса не будет быстрым, заявил Путин

"Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией. К началу поэтапного выхода из режимов ограничения. У этого периода есть принципиальная особенность. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом", - сказал Путин в обращении к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.