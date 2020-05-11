МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил врачей за самоотверженную работу в борьбе с коронавирусом.
Глава государства отметил, что решающую роль в спасении жизней людей играют медики.
"Мы все, граждане страны, вновь и вновь благодарим их за поистине самоотверженную работу. Понимаем, как им трудно и с каким мужеством и достоинством они исполняют свой профессиональный долг", - сказал Путин во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.
Также Путин поздравил медицинских сестер с профессиональным праздником.
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