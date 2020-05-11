Путин призвал не снимать ограничения по коронавирусу под кальку

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не нужно снимать "под кальку", заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.
"...Принятые меры... позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией - к началу поэтапного выхода из режимов ограничений... У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная, ...нельзя руководствоваться общей калькой", - сказал Путин.
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