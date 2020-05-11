Путин призвал не снимать ограничения по коронавирусу под кальку

"...Принятые меры... позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией - к началу поэтапного выхода из режимов ограничений... У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная, ...нельзя руководствоваться общей калькой", - сказал Путин.