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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:37
https://ria.ru/20200511/1571281528.html
Путин призвал не снимать ограничения по коронавирусу под кальку
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569142311_0:0:3016:1698_1036x0_80_0_0_a847d1f940324d0470fba454d5fc8d13.jpg
РИА Новости

Путин призвал не снимать ограничения по коронавирусу под кальку

16:37 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, не нужно снимать "под кальку", заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам страны перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.
"...Принятые меры... позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией - к началу поэтапного выхода из режимов ограничений... У нас большая страна. Эпидемиологическая обстановка в регионах разная, ...нельзя руководствоваться общей калькой", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Путин
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