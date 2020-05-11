Путин заявил, что в России удалось сохранить тысячи жизней

"Как показал мировой опыт, именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности, не позволяли спасти тех, кому можно было помочь. А мы, повторюсь, сейчас можем оказывать такую помощь, и благодаря заранее принятым мерам уже сохранены, можно сказать это без всякого преувеличения, многие тысячи жизней", - сказал он во время обращения к россиянам перед совещанием по эпидемиологической обстановке в РФ.