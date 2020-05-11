Путин: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Число тестирований на коронавирус в РФ к середине мая будет практически удвоено и достигнет 300 тысяч в сутки, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Уже к середине мая мы практически удвоим число тестирований. Доведем до 300 тысяч в сутки. Прошу правительство, Минздрав и дальше наращивать эту работу", — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.