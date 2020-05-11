Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
"Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией - к началу поэтапного выхода из режимов ограничений. У этого периода есть принципиальная особенность: прежде всего такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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