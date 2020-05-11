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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:35
https://ria.ru/20200511/1571281371.html
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232194_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_114a3f843a31f257e48ccef86e9b4902.jpg
РИА Новости

Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений

16:20 11.05.2020 (обновлено: 16:35 11.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все принятые по борьбе с распространением коронавируса меры позволяют перейти к их поэтапному снятию, но не одномоментно, а шаг за шагом, заявил президент России Владимир Путин.
"Все принятые меры, о которых сказал выше, позволяют нам переходить к следующему периоду борьбы с эпидемией - к началу поэтапного выхода из режимов ограничений. У этого периода есть принципиальная особенность: прежде всего такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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