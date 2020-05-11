Путин заявил о готовности регионов оказать любую медицинскую помощь

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В каждом регионе есть готовность оказывать любую медицинскую помощь всем больным с коронавирусом, которые в ней нуждаются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В каждом регионе страны есть готовность, все необходимое для того, чтобы оказывать людям с тяжелыми осложнениями специализированную, в том числе реанимационную, помощь. Подчеркну - практически всем, кто в ней нуждается", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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