Путин призвал эффективно выявлять скрытые формы коронавируса

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Потенциальная опасность эпидемии COVID-19 заключается в том, сколько случаев коронавируса не увидели, надо эффективно выявлять скрытые формы вируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, граждан волнует, тревожит ежедневно публикуемая информация о новых случаях заражения. Это понятно. Но потенциальная опасность заключается сейчас как раз в том, сколько случаев не увидели, пропустили. Повторю, чем эффективнее мы будем проводить тестирования, выявлять новые случаи заражения, в том числе скрытые, тем быстрее преодолеем эпидемию", — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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