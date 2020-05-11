Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:28
https://ria.ru/20200511/1571281219.html
Путин призвал эффективно выявлять скрытые формы коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Путин призвал эффективно выявлять скрытые формы коронавируса

16:18 11.05.2020 (обновлено: 16:28 11.05.2020)
438
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Потенциальная опасность эпидемии COVID-19 заключается в том, сколько случаев коронавируса не увидели, надо эффективно выявлять скрытые формы вируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, граждан волнует, тревожит ежедневно публикуемая информация о новых случаях заражения. Это понятно. Но потенциальная опасность заключается сейчас как раз в том, сколько случаев не увидели, пропустили. Повторю, чем эффективнее мы будем проводить тестирования, выявлять новые случаи заражения, в том числе скрытые, тем быстрее преодолеем эпидемию", — сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
1150003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаРоссияОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Путин
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено
Президент РФ В. Путин
Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
Президент РФ В. Путин
Путин рассказал об объеме тестирования на коронавирус в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал не трепать медработникам нервы излишней отчетностью
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о готовности регионов оказать любую медицинскую помощь
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что в России удалось сохранить тысячи жизней
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, для кого сохранят режим повышенной безопасности
Президент России Владимир Путин
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Президент РФ Владимир Путин
Российские врачи сейчас знают больше о коронавирусе, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал жизнь людей главным критерием при снятии ограничений
Президент РФ В. Путин
Путин: нерабочие дни дали время для повышения готовности здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин
Путин: все массовые мероприятия по-прежнему запрещены
Президент РФ Владимир Путин
Выход из эпидемии коронавируса не будет быстрым, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Путин: мнение врачей будет решающим при рассмотрении снятия ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
Лента новостейМолния