Путин призвал не трепать медработникам нервы излишней отчетностью

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Надо помочь медработникам, обеспечить их всем необходимым и не трепать им нервы с излишней отчетностью, правительство должно принять все исчерпывающие решения для этого, заявил президент России Владимир Путин.
"Обращаю внимание всех руководителей, в том числе контрольных и надзорных ведомств. Сегодня мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым, но и, тем более, не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчетность и лишние проверки. Я прошу правительство принять на этот счет все исчерпывающие решения", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
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