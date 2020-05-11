Путин призвал не трепать медработникам нервы излишней отчетностью

"Обращаю внимание всех руководителей, в том числе контрольных и надзорных ведомств. Сегодня мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым, но и, тем более, не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчетность и лишние проверки. Я прошу правительство принять на этот счет все исчерпывающие решения", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.