Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Неготовность и перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности из-за коронавируса, не позволяли спасти жизни тех, кому можно было помочь, заявил президент России Владимир Путин.
"Как показал мировой опыт, именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности, не позволяли спасти тех, кому можно было помочь. А мы, повторюсь, сейчас можем оказывать такую помощь", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.