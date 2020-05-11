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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T18:48
https://ria.ru/20200511/1571281154.html
Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232173_0:51:2934:1701_1036x0_80_0_0_4d9e639bf1850f0ccc4476890255ee9a.jpg
РИА Новости

Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире

16:16 11.05.2020 (обновлено: 18:48 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Неготовность и перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности из-за коронавируса, не позволяли спасти жизни тех, кому можно было помочь, заявил президент России Владимир Путин.
"Как показал мировой опыт, именно неготовность, перегрузка систем здравоохранения стали основной причиной высокой смертности, не позволяли спасти тех, кому можно было помочь. А мы, повторюсь, сейчас можем оказывать такую помощь", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
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