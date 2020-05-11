Российские врачи сейчас знают больше о коронавирусе, заявил Путин

"Что еще крайне важно: врачи сейчас знают о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии, у них есть и собственный опыт, и практика зарубежных коллег. Отработаны новые методики лечения с использованием эффективных аппаратов, производство которых мы также существенно нарастили", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.