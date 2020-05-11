Путин назвал жизнь людей главным критерием при снятии ограничений

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главное при снятии ограничений из-за коронавируса – жизнь, здоровье, безопасность людей.
На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации он напомнил, что к сегодняшнему дню регионы РФ должны были сформировать планы по снятию ограничений, сделать это на основе рекомендаций Роспотребнадзора и рабочей группы Госсовета.
"Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное для нас - это жизнь здоровье, безопасность людей", - сказал президент на совещании.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.