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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:29
https://ria.ru/20200511/1571281079.html
Путин назвал жизнь людей главным критерием при снятии ограничений
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810305_0:0:4879:2744_1036x0_80_0_0_332f1a2ebf9d125d8d0d5db6b9e5c4d3.jpg
РИА Новости

Путин назвал жизнь людей главным критерием при снятии ограничений

16:15 11.05.2020 (обновлено: 16:29 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главное при снятии ограничений из-за коронавируса – жизнь, здоровье, безопасность людей.
На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации он напомнил, что к сегодняшнему дню регионы РФ должны были сформировать планы по снятию ограничений, сделать это на основе рекомендаций Роспотребнадзора и рабочей группы Госсовета.
Президент РФ В. Путин
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"Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное для нас - это жизнь здоровье, безопасность людей", - сказал президент на совещании.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинОбщество
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