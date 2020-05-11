Путин назвал жизнь людей главным критерием при снятии ограничений

Путин: делаем все возможное, чтобы оградить россиян от коронавируса

Путин: делаем все возможное, чтобы оградить россиян от коронавируса

"Вы знаете мою позицию, она неизменна. Главное для нас - это жизнь здоровье, безопасность людей", - сказал президент на совещании.