Путин: мнение врачей будет решающим при рассмотрении снятия ограничений

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, будет за врачами и специалистами, заявил президент РФ Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, будет за врачами и специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин

В понедельник он проводит совещание по эпидемиологической ситуации. Президент напомнил, что к 11 мая все регионы должны были сформировать планы постепенного выхода из режима ограничений.

"Такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз. И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам", - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что именно с учетом их мнения был подготовлен подписанный им в понедельник указ, который станет правовой основой для продолжения совместной работы федеральных властей, регионов и муниципалитетов по борьбе с эпидемией COVID-19.