Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:29
https://ria.ru/20200511/1571281055.html
Путин: мнение врачей будет решающим при рассмотрении снятия ограничений
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571107511_0:0:2808:1580_1036x0_80_0_0_c850fc6ff9a9416ca5134b3173d13831.jpg
РИА Новости

Путин: мнение врачей будет решающим при рассмотрении снятия ограничений

16:15 11.05.2020 (обновлено: 16:29 11.05.2020)
550
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития транспорта
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Решающее слово при принятии решения о снятии ограничений, введенных ранее из-за коронавируса, будет за врачами и специалистами, заявил президент РФ Владимир Путин.
В понедельник он проводит совещание по эпидемиологической ситуации. Президент напомнил, что к 11 мая все регионы должны были сформировать планы постепенного выхода из режима ограничений.
"Такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз. И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам", - подчеркнул Путин.
Президент отметил, что именно с учетом их мнения был подготовлен подписанный им в понедельник указ, который станет правовой основой для продолжения совместной работы федеральных властей, регионов и муниципалитетов по борьбе с эпидемией COVID-19.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
721008
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Путин
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал жизнь людей главным критерием при снятии ограничений
Президент РФ В. Путин
Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений
Президент РФ Владимир Путин
Российские врачи сейчас знают больше о коронавирусе, заявил Путин
Президент РФ В. Путин
Путин: нерабочие дни дали время для повышения готовности здравоохранения
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал не трепать медработникам нервы излишней отчетностью
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал, для кого сохранят режим повышенной безопасности
Президент РФ В. Путин
Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
Медицинские сотрудники в палате с пациентами с COVID-19 в Первой Градской больнице
В России число коек для лечения пациентов с COVID-19 выросло до 130 тысяч
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил, что в России удалось сохранить тысячи жизней
Президент России Владимир Путин
Путин призвал смягчать ограничения при соблюдении мер безопасности
Президент РФ Владимир Путин
Выход из эпидемии коронавируса не будет быстрым, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин
Путин: число тестирований на коронавирус к середине мая будет удвоено
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Тестирование на коронавирус
Путин призвал эффективно выявлять скрытые формы коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:29В США уйдет с молотка гитара Курта Кобейна c Unplugged In New York
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
Лента новостейМолния