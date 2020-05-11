В России число коек для лечения пациентов с COVID-19 выросло до 130 тысяч

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число коек, оборудованных в РФ для лечения пациентов с коронавирусом, возросло с 29 тысяч до 130 тысяч, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло у нас с 29 тысяч до 130 тысяч. Сформирован запас оборудования и техники, в том числе, что сейчас критически важно, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.