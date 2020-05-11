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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:25
https://ria.ru/20200511/1571281025.html
В России число коек для лечения пациентов с COVID-19 выросло до 130 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570850205_0:27:759:454_1036x0_80_0_0_121a4bb650c71fb445e836fa426be413.jpg
РИА Новости

В России число коек для лечения пациентов с COVID-19 выросло до 130 тысяч

16:15 11.05.2020 (обновлено: 16:25 11.05.2020)
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© Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники в палате с пациентами с COVID-19 в Первой Градской больнице
Медицинские сотрудники в палате с пациентами с COVID-19 в Первой Градской больнице
© Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число коек, оборудованных в РФ для лечения пациентов с коронавирусом, возросло с 29 тысяч до 130 тысяч, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Число специализированных коек, оборудованных для лечения осложнений болезни, возросло у нас с 29 тысяч до 130 тысяч. Сформирован запас оборудования и техники, в том числе, что сейчас критически важно, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции легких", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Путин
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