Путин призвал регионы учитывать ситуацию при отмене ограничений

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса, они должны учитывать реальную ситуацию на местах, решающее слово в этом вопросе принадлежит врачам, заявил президент России Владимир Путин.
"Напомню, что к сегодняшнему дню все регионы должны были сформировать соответствующие планы. Сделать это на основе рекомендаций, подготовленных правительством, Роспотребнадзором совместно с рабочей группой Госсовета. Так мы и договаривались, такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ.
"И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам", - отметил он.
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