Путин: нерабочие дни дали время для повышения готовности здравоохранения

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Нерабочие дни - это экстраординарная мера, но она дала время для повышения готовности здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня, 11 мая, истекает, ранее объявленный период нерабочих дней. В общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - сказал Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.
"Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации", - подчеркнул он.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.