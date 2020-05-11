Путин: нерабочие дни дали время для повышения готовности здравоохранения

"Эта экстраординарная мера позволила затормозить, замедлить развитие эпидемии. За счет этого мы получили ресурс времени, который использовали, прежде всего, для того, чтобы существенно повысить готовность всей системы здравоохранения на случай обострения эпидемиологической ситуации", - подчеркнул он.