В Германии рассказали о сроках появления вакцины от COVID-19

"Эффективная вакцина - это ключ для возвращения к нормальной жизни, поэтому мы поддерживаем национальные и международные усилия по ее созданию... Для меня важно подчеркнуть, что не надо ждать чуда, важно оставаться реалистами и быть готовыми к возможным неудачам. Как и прежде, мы исходим из того, что вакцина будет доступна (для внедрения) не ранее 2021 года", - заявила она на пресс-конференции в понедельник.