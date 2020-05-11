В Германии рассказали о сроках появления вакцины от COVID-19

БЕРЛИН, 11 мая - РИА Новости. Вакцина против нового коронавируса будет готова не раньше середины 2021 года, заявила министр образования и исследований ФРГ Анна Карличек.
"Эффективная вакцина - это ключ для возвращения к нормальной жизни, поэтому мы поддерживаем национальные и международные усилия по ее созданию... Для меня важно подчеркнуть, что не надо ждать чуда, важно оставаться реалистами и быть готовыми к возможным неудачам. Как и прежде, мы исходим из того, что вакцина будет доступна (для внедрения) не ранее 2021 года", - заявила она на пресс-конференции в понедельник.
Она добавила, что "следует учитывать, что она не будет соответствовать всем нашим ожиданиям, например будет помогать только при тяжелых случаях или будет необходимо делать ее каждые несколько месяцев". По ее словам, правительство выделило почти 750 миллионов евро на поддержку разработки вакцины.
По состоянию на понедельник в Германии подтверждены 169 тысяч случаев COVID-19, скончались 7,4 тысячи человек, почти 145 тысяч выздоровели. Германия поэтапно отменяет ограничительные меры в связи со снижением темпов прироста новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.