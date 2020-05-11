Критерии претендующих на поддержку предприятий могут пересмотреть

Также необходимо рассмотреть возможность совершенствования порядка определения видов деятельности, фактически осуществляемых организациями, претендующими на получение государственной поддержки на основании присвоенных им кодов видов экономической деятельности.

К этому же сроку правительству нужно рассмотреть возможность увеличения лимита гарантий ВЭБ по кредитам организациям для поддержки и сохранения занятости. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос увеличения максимального размера кредита системообразующим организациям.