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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:03
https://ria.ru/20200511/1571280638.html
Критерии претендующих на поддержку предприятий могут пересмотреть
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036978_0:305:3098:2048_1036x0_80_0_0_cae047799d8f50c664db7e2c6a6d664a.jpg
РИА Новости

Критерии претендующих на поддержку предприятий могут пересмотреть

16:05 11.05.2020 (обновлено: 17:03 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ждет от правительства до 20 мая доклад по ряду вопросов, касающихся господдержки бизнеса в связи с коронавирусом, следует из сообщения на сайте Кремля.
Так, согласно поручению, кабмин до 20 мая должен рассмотреть возможность изменения критериев предприятий, которые претендуют на господдержку из-за пандемии. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся: изменения критериев, которым должны соответствовать организации, претендующие на получение государственной поддержки в связи с ситуацией, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе установления такого критерия, как снижение выручки организации", - указывается в поручении.
Также необходимо рассмотреть возможность совершенствования порядка определения видов деятельности, фактически осуществляемых организациями, претендующими на получение государственной поддержки на основании присвоенных им кодов видов экономической деятельности.
К этому же сроку правительству нужно рассмотреть возможность увеличения лимита гарантий ВЭБ по кредитам организациям для поддержки и сохранения занятости. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос увеличения максимального размера кредита системообразующим организациям.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономика
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