Критерии претендующих на поддержку предприятий могут пересмотреть

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ждет от правительства до 20 мая доклад по ряду вопросов, касающихся господдержки бизнеса в связи с коронавирусом, следует из сообщения на сайте Кремля.
Так, согласно поручению, кабмин до 20 мая должен рассмотреть возможность изменения критериев предприятий, которые претендуют на господдержку из-за пандемии. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, касающиеся: изменения критериев, которым должны соответствовать организации, претендующие на получение государственной поддержки в связи с ситуацией, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе установления такого критерия, как снижение выручки организации", - указывается в поручении.
Также необходимо рассмотреть возможность совершенствования порядка определения видов деятельности, фактически осуществляемых организациями, претендующими на получение государственной поддержки на основании присвоенных им кодов видов экономической деятельности.
К этому же сроку правительству нужно рассмотреть возможность увеличения лимита гарантий ВЭБ по кредитам организациям для поддержки и сохранения занятости. Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос увеличения максимального размера кредита системообразующим организациям.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.