В Финляндии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Двадцать два новых случая коронавируса зарегистрировано в Финляндии за сутки, четыре человека умерли, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 11 мая всего 5984 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В воскресенье сообщалось о 5962 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4262 человека.
По данным на 15.25 понедельника, 161 человек находился в больнице, из них 44 в реанимации, 271 умер. Средний возраст умерших 84 года, при этом большинство умерших - 99 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 58 человек старше 90 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.