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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T16:24
https://ria.ru/20200511/1571280510.html
В Финляндии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745543_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_10e4d8c81ab74c43c0bffbb936848e11.jpg
РИА Новости

В Финляндии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

16:03 11.05.2020 (обновлено: 16:24 11.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
Препараты в кабинете научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Двадцать два новых случая коронавируса зарегистрировано в Финляндии за сутки, четыре человека умерли, сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
"В Финляндии 11 мая всего 5984 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
В воскресенье сообщалось о 5962 случаях заболевания.
Больше всего инфицированных в столичном регионе - 4262 человека.
По данным на 15.25 понедельника, 161 человек находился в больнице, из них 44 в реанимации, 271 умер. Средний возраст умерших 84 года, при этом большинство умерших - 99 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 58 человек старше 90 лет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФинляндияВ мире
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