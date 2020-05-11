В Финляндии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

По данным на 15.25 понедельника, 161 человек находился в больнице, из них 44 в реанимации, 271 умер. Средний возраст умерших 84 года, при этом большинство умерших - 99 человек - были в возрасте 80-89 лет, а 58 человек старше 90 лет.