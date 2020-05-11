Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 42,7 тысячи

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Нидерландах превысило 42,7 тысячи, скончались более 5,4 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 42 788 человек, за последние сутки был выявлен 161 новый случай заражения. В общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом в стране составляет 5 456 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 16. В больницы на лечение поступили свыше 11,3 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
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