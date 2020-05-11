Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 42,7 тысячи

За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 42 788 человек, за последние сутки был выявлен 161 новый случай заражения. В общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом в стране составляет 5 456 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 16. В больницы на лечение поступили свыше 11,3 тысячи человек.