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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:54
https://ria.ru/20200511/1571280169.html
Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 42,7 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570990243_0:80:3113:1831_1036x0_80_0_0_3c4b3eb27ba78e9a15caa8e6ca60a29d.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Нидерландах превысило 42,7 тысячи

15:54 11.05.2020
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© REUTERS / Piroschka van de WouwМедицинский работник берет тест на коронавирус в Нидерландах
Медицинский работник берет тест на коронавирус в Нидерландах
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Нидерландах превысило 42,7 тысячи, скончались более 5,4 тысячи человек, сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).
За все время в Нидерландах коронавирусом заразились 42 788 человек, за последние сутки был выявлен 161 новый случай заражения. В общей сложности число умерших пациентов с коронавирусом в стране составляет 5 456 человек, за сутки количество летальных исходов увеличилось на 16. В больницы на лечение поступили свыше 11,3 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
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