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Путин поручил разработать план по внедрению в финсектор онлайн-технологий
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РИА Новости

Путин поручил разработать план по внедрению в финсектор онлайн-технологий

15:53 11.05.2020 (обновлено: 16:12 11.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня разработать и утвердить план по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий для дистанционного обслуживания клиентов, говорится на сайте Кремля.
"Разработать совместно с Банком России и утвердить план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, предусматривающий обеспечение возможности дистанционного оказания кредитными и иными финансовыми организациями услуг, в том числе услуг, связанных с заключением кредитных договоров, обеспеченных ипотекой, а также с идентификацией клиентов с использованием государственных информационных систем и информационных систем кредитных и иных финансовых организаций, подтверждением согласия граждан на получение указанными организациями информации о них из государственных баз данных", - сказано в поручениях.
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Срок выполнения данного поручения - до 1 июня 2020 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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