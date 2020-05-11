Путин поручил разработать план по внедрению в финсектор онлайн-технологий

"Разработать совместно с Банком России и утвердить план мероприятий по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, предусматривающий обеспечение возможности дистанционного оказания кредитными и иными финансовыми организациями услуг, в том числе услуг, связанных с заключением кредитных договоров, обеспеченных ипотекой, а также с идентификацией клиентов с использованием государственных информационных систем и информационных систем кредитных и иных финансовых организаций, подтверждением согласия граждан на получение указанными организациями информации о них из государственных баз данных", - сказано в поручениях.