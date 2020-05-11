Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:58
https://ria.ru/20200511/1571280058.html
Режим самоизоляции в Крыму продлили до 31 мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

Режим самоизоляции в Крыму продлили до 31 мая

15:53 11.05.2020 (обновлено: 15:58 11.05.2020)
14491
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции для населения в Крыму указом главы региона Сергея Аксенова продлен до 31 мая.
Ранее конечная дата самоизоляции для жителей республики была определена 11 мая, а режим повышенной готовности из-за распространения инфекции до 31 мая.
Сотрудники полиции проверяют документы у жителей, катающихся на роликах, скейтах, велосипедах по Москворецкой набережной в Москве
Вчера, 13:12Распространение нового коронавируса
Полиция готова ограничиться предупреждением при нарушении самоизоляции
"В пункте 11 указа: в подпунктах 11.1, 11.2 слова "11 мая" заменить словами "31 мая", - говорится в тексте изменений к указу главы Крыма от 17 марта.
С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил ранее глава региона. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая.
Глава Крыма ранее также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
16314244
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика КрымОбщество
Рекомендуем
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Полиция Нидерландов
В Нидерландах нашли мертвой украинку с лайнера Regal Princess
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Ребята должны знать, кто ковал Победу: сибиряк открыл в селе музей ВОВ
"Ребята должны знать, кто ковал Победу": сибиряк открыл в селе музей ВОВ
Врач в медицинской маске и халате в Симферополе
Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило двести
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Эксперт: задержка строительства "Северного потока — 2" не угрожает ЕС
Девушка в защитной маске с собакой на улице Новосибирска
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Велосипедная прогулка в Бельгии
В Брюсселе появится 40 километров новых велодорожек
Микрофон
Более 30 российских звезд поддержали акцию "Мы Работаем для Вас"
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Аксенов назвал условие, при котором Крым выйдет на плато по коронавирусу
Актер Юрий Стоянов
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Путин призвал не допустить роста заболеваемости COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния