Режим самоизоляции в Крыму продлили до 31 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции для населения в Режим самоизоляции для населения в Крыму указом главы региона Сергея Аксенова продлен до 31 мая.

Ранее конечная дата самоизоляции для жителей республики была определена 11 мая, а режим повышенной готовности из-за распространения инфекции до 31 мая.

"В пункте 11 указа: в подпунктах 11.1, 11.2 слова "11 мая" заменить словами "31 мая", - говорится в тексте изменений к указу главы Крыма от 17 марта.

С 12 мая в Крыму вводится режим ношения масок в общественных местах, сообщил ранее глава региона. Ограничения по работе предприятий из-за коронавируса в Крыму начнут снимать с 18 мая.

Глава Крыма ранее также обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.