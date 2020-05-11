В Албании снизилось число заражений коронавирусом

БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. В Албании за сутки выявлено всего четверо больных коронавирусом, в стране началось смягчение ограничений, но граждане обязаны соблюдать меры предосторожности, сообщило министерство здравоохранения.

По данным албанского минздрава с начала пандемии выявлены 872 зараженных, 75% больных выздоровели, скончался 31 человек. В понедельник в стране началось смягчение мер против распространения инфекции.

"За последние сутки были протестированы анализы 121 человека, всего четыре из них оказались позитивными, что является одним из самых низких результатов. Несмотря на смягчение ограничительных мер, министерство здравоохранения и соцзащиты призывает граждан соблюдать действующие меры, физическую дистанцию и правила гигиены", - заявило ведомство.

В понедельник в Албании были открыты парикмахерские, салоны красоты, стоматологические кабинеты и магазины внутри торговых центров. Открытие баров и ресторанов в стране намечено на 18 мая. Ожидается что пляжи на морском побережье Албании откроются уже в мае, расстояние между отдыхающими на них должно быть не менее 3,5 метров.