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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:52
https://ria.ru/20200511/1571279974.html
В Албании снизилось число заражений коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785426_0:251:3072:1979_1036x0_80_0_0_48b095c03de5478189de4d8f300d9e6e.jpg
РИА Новости

В Албании снизилось число заражений коронавирусом

15:52 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 11 мая – РИА Новости. В Албании за сутки выявлено всего четверо больных коронавирусом, в стране началось смягчение ограничений, но граждане обязаны соблюдать меры предосторожности, сообщило министерство здравоохранения.
По данным албанского минздрава с начала пандемии выявлены 872 зараженных, 75% больных выздоровели, скончался 31 человек. В понедельник в стране началось смягчение мер против распространения инфекции.
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"За последние сутки были протестированы анализы 121 человека, всего четыре из них оказались позитивными, что является одним из самых низких результатов. Несмотря на смягчение ограничительных мер, министерство здравоохранения и соцзащиты призывает граждан соблюдать действующие меры, физическую дистанцию и правила гигиены", - заявило ведомство.
В понедельник в Албании были открыты парикмахерские, салоны красоты, стоматологические кабинеты и магазины внутри торговых центров. Открытие баров и ресторанов в стране намечено на 18 мая. Ожидается что пляжи на морском побережье Албании откроются уже в мае, расстояние между отдыхающими на них должно быть не менее 3,5 метров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлбанияВ мире
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