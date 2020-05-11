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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:23
https://ria.ru/20200511/1571279922.html
В правительстве назвали условие открытия курортов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570598432_0:415:2902:2047_1036x0_80_0_0_b22acbd0d7a3fd0043e025f82ab0c81e.jpg
РИА Новости

В правительстве назвали условие открытия курортов

15:52 11.05.2020 (обновлено: 17:23 11.05.2020)
104446
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛетняя терраса ресторана "Краснодар" временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке "Краснодар"
Летняя терраса ресторана Краснодар временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 мая РИА Новости. Когда заболеваемость COVID-19 начнет снижаться, регионы будут постепенно снимать ограничения, что приведет к тому, что внутренний туризм с доступными турпродуктами станет активно развиваться, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью на канале "Россия 24".
Он подчеркнул, что в условиях ограничительных мер по коронавирусу у России появился отличный шанс для того, чтобы развился внутренний туризм.
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Вице-премьер уточнил, что многие россияне привыкли проводить майские праздники и летние месяцы в заграничных поездках, просто потому, что многие сервисы за рубежом были дешевле и доступнее. Однако сейчас российская туристическая инфраструктура "уже подросла", уверен Чернышенко.
"И плюс сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране", — заявил вице-премьер.
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Он выразил надежду на то, что россияне будут проявлять сознательность и соблюдать самоизоляцию. Чернышенко отметил, что, как только эпидемия пойдет на спад, граждане отправятся в путешествия по своей стране.
"Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма — любимого места отдыха россиян", — сказал вице-премьер.
Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221 344 человек. Таким образом, страна заняла третье место в мире по числу зараженных. За все время эпидемии от коронавируса в России скончались 2009 пациентов, 39 801 человек выздоровел.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмДмитрий ЧернышенкоСеверный КавказНовости - ТуризмКраснодарский край
Популярные комментарии
Подрастут во внутреннем туризме только цены, но не сервис.
11 мая, 16:14
ВПВалентина Подгорина
153802218
Российскому туризму даже до турецкого, как до луны. Я лучше год воздержусь от полетов. Дорого, сервис на двоечку, инфраструктура тоже страдает.
11 мая, 16:29
Максим Стрельцов
110205233
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