В правительстве назвали условие открытия курортов

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Когда заболеваемость COVID-19 начнет снижаться, регионы будут постепенно снимать ограничения, что приведет к тому, что внутренний туризм с доступными турпродуктами станет активно развиваться, заявил вице-премьер Когда заболеваемость COVID-19 начнет снижаться, регионы будут постепенно снимать ограничения, что приведет к тому, что внутренний туризм с доступными турпродуктами станет активно развиваться, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью на канале "Россия 24".

Он подчеркнул, что в условиях ограничительных мер по коронавирусу у России появился отличный шанс для того, чтобы развился внутренний туризм.

Вице-премьер уточнил, что многие россияне привыкли проводить майские праздники и летние месяцы в заграничных поездках, просто потому, что многие сервисы за рубежом были дешевле и доступнее. Однако сейчас российская туристическая инфраструктура "уже подросла", уверен Чернышенко.

"И плюс сейчас вот эти ограничения действительно приведут к тому, что будет формироваться свой собственный доступный туристический продукт в стране", — заявил вице-премьер.

Он выразил надежду на то, что россияне будут проявлять сознательность и соблюдать самоизоляцию. Чернышенко отметил, что, как только эпидемия пойдет на спад, граждане отправятся в путешествия по своей стране.

"Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа Краснодарского края , Крыма — любимого места отдыха россиян", — сказал вице-премьер.

Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221 344 человек. Таким образом, страна заняла третье место в мире по числу зараженных. За все время эпидемии от коронавируса в России скончались 2009 пациентов, 39 801 человек выздоровел.