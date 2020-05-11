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2020-05-11T15:49
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Соцпартия Молдавии предложила провести выборы президента 1 ноября
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РИА Новости

Соцпартия Молдавии предложила провести выборы президента 1 ноября

15:49 11.05.2020
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© Спутник / Перейти в фотобанкВыборы в Молдавии
Выборы в Молдавии
© Спутник
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Выборы в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии зарегистрировала в парламенте проект решения о назначении даты президентских выборов на 1 ноября 2020 года, сообщил депутат Василий Боля.
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в понедельник, что предлагает провести выборы главы республики 1 ноября.
Президент Молдавии Игорь Додон
Вчера, 09:39
Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября
"Сегодня вместе с коллегами из фракции Партии социалистов Молдавии зарегистрировали проект решения о дате проведения президентских выборов. Мы предложили, чтобы выборы прошли 1 ноября 2020 года", - написал Боля на своей странице в Facebook.
Согласно местному законодательству, парламент должен назначить дату выборов минимум за 60 дней до их проведения.
Ранее глава республики говорил, что выборы президента должны пройти в период с 23 октября по 23 ноября. Сам Додон пока не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок, но и не исключает этого.
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