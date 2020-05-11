Соцпартия Молдавии предложила провести выборы президента 1 ноября

КИШИНЕВ, 11 мая — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии зарегистрировала в парламенте проект решения о назначении даты президентских выборов на 1 ноября 2020 года, сообщил депутат Василий Боля.
Президент Молдавии Игорь Додон заявил в понедельник, что предлагает провести выборы главы республики 1 ноября.
"Сегодня вместе с коллегами из фракции Партии социалистов Молдавии зарегистрировали проект решения о дате проведения президентских выборов. Мы предложили, чтобы выборы прошли 1 ноября 2020 года", - написал Боля на своей странице в Facebook.
Согласно местному законодательству, парламент должен назначить дату выборов минимум за 60 дней до их проведения.
Ранее глава республики говорил, что выборы президента должны пройти в период с 23 октября по 23 ноября. Сам Додон пока не подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок, но и не исключает этого.