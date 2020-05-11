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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:48
https://ria.ru/20200511/1571279848.html
Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 275 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569303675_0:155:3092:1894_1036x0_80_0_0_b53322fa2276c8c5a011777c28a30f12.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 275 человек

15:48 11.05.2020
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© РИА НовостиЛуганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 275, сообщил главный государственный санитарный врач республики Дмитрий Докашенко.
Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил 8 мая, что в ЛНР выявлены 232 заболевших, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В пяти населенных пунктах республики действуют строгие ограничения.
"Ситуация в республике остается напряженной, однако она носит управляемый и контролируемый характер. На сегодняшний момент подтвержденных случаев 275", - сказал Докашенко в эфире радио "Вести плюс Луганск".
По его словам, все пациенты с подтвержденным коронавирусом госпитализированы. Докашенко уточнил, что отработан круг контактных лиц и все они также находятся под наблюдением медиков.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Луганская Народная РеспубликаВ мире
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