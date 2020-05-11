Число зараженных коронавирусом в ЛНР выросло до 275 человек

Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи, в случае поступления зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19

ЛУГАНСК, 11 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Число выявленных случаев заражения коронавирусом в самопровозглашенной Луганской народной республике достигло 275, сообщил главный государственный санитарный врач республики Дмитрий Докашенко.

Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил 8 мая, что в ЛНР выявлены 232 заболевших, 12 человек уже выздоровели, двое пациентов скончались, один из них - от сопутствующего заболевания. В пяти населенных пунктах республики действуют строгие ограничения.

"Ситуация в республике остается напряженной, однако она носит управляемый и контролируемый характер. На сегодняшний момент подтвержденных случаев 275", - сказал Докашенко в эфире радио "Вести плюс Луганск".

По его словам, все пациенты с подтвержденным коронавирусом госпитализированы. Докашенко уточнил, что отработан круг контактных лиц и все они также находятся под наблюдением медиков.