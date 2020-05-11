Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:57
https://ria.ru/20200511/1571279743.html
В России разработают меры по поддержке кредитования
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:424:2730:1960_1036x0_80_0_0_101644c27d08f98061d78bc297952444.jpg
РИА Новости

В России разработают меры по поддержке кредитования

15:40 11.05.2020 (обновлено: 15:57 11.05.2020)
644
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Центральный Банк России и правительство до 1 июня должны разработать меры по поддержке кредитования населения и организаций после окончания действия введенных из-за COVID-19 мер, соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.
"Рекомендовать Банку России разработать совместно с правительством РФ меры, направленные на поддержание стабильной динамики кредитования населения и организаций после окончания действия временных мер, реализуемых в целях поддержки граждан и организаций, пострадавших от ситуации, возникшей в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в перечне поручений.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов во время пресс-подхода по итогам совещания вице-премьера РФ Антона Силуанова с представителями российского бизнеса. 24 августа 2018
23 апреля, 16:02
В России стартует программа льготного кредитования крупных компаний
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 июня, ответственные - председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и премьер-министр России Михаил Мишустин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
6400011
Обсудить 3
Распространение нового коронавирусаЭльвира НабиуллинаМихаил МишустинВладимир ПутинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Рекомендуем
Открывшийся магазин в Мадриде
Испанские врачи раскритиковали раздачу населению защитных масок
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в РФ
Путин снова обратится к россиянам
Президент России Владимир Путин
Путин заявил о необходимости прямой помощи россиянам
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать план по внедрению в финсектор онлайн-технологий
Президент РФ В. Путин
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней
Президент РФ Владимир Путин
Дополнительную поддержку от государства получат 27 миллионов детей
Отделение в больнице
В больнице подтвердили поступление основателя проекта "Омбудсмен полиции"
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили
Саакашвили предрек грузинам голод из-за Украины
Летняя терраса ресторана Краснодар временно закрыта в рамках мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в опустевшем парке Краснодар
В правительстве назвали условие открытия курортов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьера
Вид на территорию музея-заповедника Сталинградская битва в Волгограде
В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до 31 мая
Президент РФ Владимир Путин
Критерии претендующих на поддержку предприятий могут пересмотреть
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин объявил о переходе к поэтапному снятию ограничений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния