Эрдоган и Меркель обсудили борьбу с коронавирусом

АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонных переговоров борьбу с коронавирусом и сотрудничество по мерам после пандемии, сообщили в администрации турецкого лидера.
"Наш президент обсудил по телефону с Меркель борьбу с СОVID-19 и сотрудничество по тем шагам, которые необходимо предпринять в период после пандемии", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.
Отмечается, что стороны обсудили также двусторонние отношения и региональные проблемы.
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