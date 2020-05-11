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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:37
https://ria.ru/20200511/1571279651.html
Эрдоган и Меркель обсудили борьбу с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241218_0:48:3117:1801_1036x0_80_0_0_9313f4d2600eb7dacffa41cd1a175c9a.jpg
РИА Новости

Эрдоган и Меркель обсудили борьбу с коронавирусом

15:37 11.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 11 мая - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в ходе телефонных переговоров борьбу с коронавирусом и сотрудничество по мерам после пандемии, сообщили в администрации турецкого лидера.
"Наш президент обсудил по телефону с Меркель борьбу с СОVID-19 и сотрудничество по тем шагам, которые необходимо предпринять в период после пандемии", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.
Медицинский персонал в аэропорту Анкары, Турция
10 мая, 19:18Распространение нового коронавируса
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 1,5 тысячи
Отмечается, что стороны обсудили также двусторонние отношения и региональные проблемы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ангела МеркельГерманияТурцияВ мире
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