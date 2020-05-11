Тегеран готов к обмену заключенными с США без переговоров

"Мы готовы к обмену всех заключенных, это касается абсолютно всех, находящихся не только в США, но и в других странах мира. Для освобождения американских и иранских заключенных и их обмена нет необходимости обращаться к посредничеству (других сторон) или переговорам", - сказал Рабии, как следует из видео, опубликованного информационным порталом правительства Ирана.