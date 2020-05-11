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2020-05-11T15:42
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Тегеран готов к обмену заключенными с США без переговоров
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РИА Новости

Тегеран готов к обмену заключенными с США без переговоров

15:33 11.05.2020 (обновлено: 15:42 11.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 мая – РИА Новости. Ирану для обмена заключенными с США не нужны переговоры с руководством этой страны, заявил в понедельник официальный представитель иранского правительства Али Рабии.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что США могут обменяться заключенными с Ираном и депортировать из страны иранского ученого Сируса Асгари. По данным агентства, замдиректора секции интересов Ирана при посольстве Пакистана в Вашингтоне Абольфазль Мехрабади заявил, что Асгари, который заразился коронавирусом, находится под медицинским наблюдением иммиграционных властей США и ожидает разрешения на выезд из страны.
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"Мы готовы к обмену всех заключенных, это касается абсолютно всех, находящихся не только в США, но и в других странах мира. Для освобождения американских и иранских заключенных и их обмена нет необходимости обращаться к посредничеству (других сторон) или переговорам", - сказал Рабии, как следует из видео, опубликованного информационным порталом правительства Ирана.
По его словам, Тегеран и Вашингтон могут обменяться заключенными через Швейцарию, которая уже имеет подобный опыт и чье посольство представляет интересы США в Тегеране. Прежде Рабии подчеркивал готовность Тегерана провести обмен без предварительных условий, задействовав принцип "всех на всех".
Подобные прецеденты уже были. Последний раз - в начале декабря 2019 года: Иран освободил американского студента Ван Сиюэ, которого обвиняли в шпионаже, а США сняли обвинения с иранского биолога Масуда Сулеймани, которого обвиняли в нарушении американских санкций против Ирана. При этом Иран еще в прошлом году заявил, что успешные обмены не создают почву для диалога между Тегераном и Вашингтоном по проблематике двусторонних отношений
США ранее много раз призывали Иран освободить американских граждан, находящихся в заключении. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что Тегеран готов, однако "мяч на американской стороне".
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Али РабииИранСШАВ мире
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