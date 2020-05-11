В Кировской области число зараженных коронавирусом достигло 892

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 38 жителей Коронавирус подтвержден еще у 38 жителей Кировской области , количество случаев заболевания увеличилось до 892 человек, сообщает оперштаб региона.

Ранее в Кировской области было зафиксировано 854 случая коронавируса. Из больницы были выписаны 263 пациента, излечившихся от коронавируса. Пять пациентов скончались.

"По состоянию на утро 11 мая в Кировской области выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 892. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из инфекционных госпиталей выписан еще 61 пациент. Общее число выздоровевших от коронавируса в Кировской области составляет 324 человека.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5370 человек, в том числе 602 ребенка. Заболевших среди них нет.