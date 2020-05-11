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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:27
https://ria.ru/20200511/1571279381.html
В Кировской области число зараженных коронавирусом достигло 892
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В Кировской области число зараженных коронавирусом достигло 892

15:27 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 38 жителей Кировской области, количество случаев заболевания увеличилось до 892 человек, сообщает оперштаб региона.
Ранее в Кировской области было зафиксировано 854 случая коронавируса. Из больницы были выписаны 263 пациента, излечившихся от коронавируса. Пять пациентов скончались.
"По состоянию на утро 11 мая в Кировской области выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 892. Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим организовано лечение в полном объеме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из инфекционных госпиталей выписан еще 61 пациент. Общее число выздоровевших от коронавируса в Кировской области составляет 324 человека.
Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5370 человек, в том числе 602 ребенка. Заболевших среди них нет.
Актуальная информация о ситуации с COVID-19 в России и мире представлена на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКировская областьПроисшествия
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