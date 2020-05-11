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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:27
https://ria.ru/20200511/1571279322.html
Сальвадорцы во время карантина останутся без алкоголя и сладостей
https://cdn23.img.ria.ru/images/156265/52/1562655280_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4872bee68bb8e8b8f5e3b1eedb14cd78.jpg
РИА Новости

Сальвадорцы во время карантина останутся без алкоголя и сладостей

15:27 11.05.2020
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© Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского краяВино
Вино
© Фото : пресс-служба Министерства курортов Краснодарского края
Вино. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Сальвадор запретил производство алкоголя, газировки и сладостей во время карантина, следует из нового декрета правительства.
"Во время действия декрета разрешено работать... индустрии по производству продуктов питания и напитков, таких как злаковые, молоко в порошке, макароны, мука, еда для детей, сахар, кофе, соль, приправы... за исключением таких продуктов, как сладости, снэки… газированные напитки и алкогольные напитки", - говорится в документе.
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В то же время после критики представителей бизнеса, адвокатов и экспертов декрет ввел ряд послаблений в особый режим карантина, который действует в стране с 7 до 21 мая.
Медикам, полиции и военным разрешено покупать продукты и посещать аптеки в любое время, а не в зависимости от цифры, на которую заканчивается удостоверение личности. Также для врачей будет действовать общественный транспорт, запрещенный ранее по всей стране.
Для граждан будет создан специальный колл-центр, куда они смогут обращаться в случае необходимости покупки лекарств в дни, когда им не позволяет это сделать цифра в удостоверении. Будет позволено работать компаниям, занятым в сельском хозяйстве.
В Сальвадоре подтверждено 958 случаев заболевания коронавирусом, 17 человек погибли, 325 вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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