Сальвадорцы во время карантина останутся без алкоголя и сладостей

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мая - РИА Новости. Сальвадор запретил производство алкоголя, газировки и сладостей во время карантина, следует из нового декрета правительства.

"Во время действия декрета разрешено работать... индустрии по производству продуктов питания и напитков, таких как злаковые, молоко в порошке, макароны, мука, еда для детей, сахар, кофе, соль, приправы... за исключением таких продуктов, как сладости, снэки… газированные напитки и алкогольные напитки", - говорится в документе.

В то же время после критики представителей бизнеса, адвокатов и экспертов декрет ввел ряд послаблений в особый режим карантина, который действует в стране с 7 до 21 мая.

Медикам, полиции и военным разрешено покупать продукты и посещать аптеки в любое время, а не в зависимости от цифры, на которую заканчивается удостоверение личности. Также для врачей будет действовать общественный транспорт, запрещенный ранее по всей стране.

Для граждан будет создан специальный колл-центр, куда они смогут обращаться в случае необходимости покупки лекарств в дни, когда им не позволяет это сделать цифра в удостоверении. Будет позволено работать компаниям, занятым в сельском хозяйстве.

В Сальвадоре подтверждено 958 случаев заболевания коронавирусом , 17 человек погибли, 325 вылечились.