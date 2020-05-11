Зеленский заявил, что надбавки медикам нужно выплатить как можно скорее

"Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.

Также на совещании Зеленскому доложили о готовности больниц к принятию больных и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%. Кроме того, на совещании обсудили планы по смягчению карантина. "При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными - во избежание вспышек COVID-19", - говорится в сообщении.