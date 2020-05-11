Зеленский заявил, что надбавки медикам нужно выплатить как можно скорее

КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Надбавки украинским медикам, борющимся с COVID-19, нужно выплатить как можно скорее, заявил президент страны Владимир Зеленский на совещании по противодействию распространения коронавируса.
Ранее Зеленский подписал закон об обеспечении дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса COVID-19 на Украине. Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных с COVID-19, а работникам социальной защиты населения, оказывающим услуги гражданам, находящимся дома - до 100% заработной платы. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в понедельник сообщил, что надбавки медикам за март в полном объеме выплатили только в Полтавской области.
"Обязательно эти деньги должны быть выплачены. Бюрократия, конечно, часто является препятствием, но в этом случае нельзя позволить руководствоваться старыми правилами в условиях новых вызовов. Доплаты должны получить все, кто этого заслужил. Как можно скорее", - цитирует Зеленского пресс-служба офиса президента.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании сообщил, что деньги на выплату надбавок были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешней постановлением кабинета министров, а документом министерства социальной политики с 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось. На этой неделе правительство будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам. Он также добавил, что выплаты за прель будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, поэтому проблем не должно быть.
Также на совещании Зеленскому доложили о готовности больниц к принятию больных и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%. Кроме того, на совещании обсудили планы по смягчению карантина. "При внедрении адаптивного карантина маски и социальное дистанцирование будут обязательными - во избежание вспышек COVID-19", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.
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