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2020-05-11T15:19
https://ria.ru/20200511/1571279068.html
В Госдуме назвали Климкина маргиналом из-за слов о Дне Победы
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РИА Новости

В Госдуме назвали Климкина маргиналом из-за слов о Дне Победы

15:19 11.05.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyПавел Климкин
Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Павел Климкин . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев призвал не обращать внимания на слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, заявившего об отсутствии у России права отмечать День Победы, назвав украинского политика маргинальным персонажем.
Ранее Павел Климкин в эфире Еспресо.TV заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы. По его мнению, Россия использует этот день для того, чтобы "мобилизовать и раскручивать на новые войны".
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"Заявление Климкина - событие лишь для него одного и ни для кого больше. Тиражируя и комментируя эти заявления, мы тем самым оказываем ему слишком большую честь, которой он не заслуживает. Надо снисходительно относиться к подобным маргинальным персонажам, никак не влияющим на политическую повестку даже в своей собственной стране, не говоря уже о международном масштабе, - сказал РИА Новости Бахарев.
По его мнению, нужно стремиться к тому, чтобы меньше зависеть от чужих оценок и мнений, а больше полагаясь на собственное ощущение правоты, особенно если речь идет о таких святых для каждого россиянина вещах, как победа над нацизмом.
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Павел КлимкинДень ПобедыГосдума РФУкраинаВ мире
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