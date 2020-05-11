В Госдуме назвали Климкина маргиналом из-за слов о Дне Победы

"Заявление Климкина - событие лишь для него одного и ни для кого больше. Тиражируя и комментируя эти заявления, мы тем самым оказываем ему слишком большую честь, которой он не заслуживает. Надо снисходительно относиться к подобным маргинальным персонажам, никак не влияющим на политическую повестку даже в своей собственной стране, не говоря уже о международном масштабе, - сказал РИА Новости Бахарев.