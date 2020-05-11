В Госдуме назвали Климкина маргиналом из-за слов о Дне Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев призвал не обращать внимания на слова бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, заявившего об отсутствии у России права отмечать День Победы, назвав украинского политика маргинальным персонажем.
Ранее Павел Климкин в эфире Еспресо.TV заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы. По его мнению, Россия использует этот день для того, чтобы "мобилизовать и раскручивать на новые войны".
"Заявление Климкина - событие лишь для него одного и ни для кого больше. Тиражируя и комментируя эти заявления, мы тем самым оказываем ему слишком большую честь, которой он не заслуживает. Надо снисходительно относиться к подобным маргинальным персонажам, никак не влияющим на политическую повестку даже в своей собственной стране, не говоря уже о международном масштабе, - сказал РИА Новости Бахарев.
По его мнению, нужно стремиться к тому, чтобы меньше зависеть от чужих оценок и мнений, а больше полагаясь на собственное ощущение правоты, особенно если речь идет о таких святых для каждого россиянина вещах, как победа над нацизмом.