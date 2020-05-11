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ЦИК Белоруссии начал прием документов на президентские выборы
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РИА Новости

ЦИК Белоруссии начал прием документов на президентские выборы

15:10 11.05.2020
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© Depositphotos / 3114635_clashotМинск
Минск
© Depositphotos / 3114635_clashot
МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Три человека подали заявления в Центризбирком Белоруссии на регистрацию своих инициативных групп для выдвижения кандидатами на президентских выборах, сообщается в понедельник на сайте комиссии.
Согласно сообщению, намерение выдвинуться кандидатом в президенты имеет беспартийная Анжелика Железнякова (1967 года рождения), проживающая в деревне под Минском, беспартийная индивидуальный предприниматель Вероника Мищенко (1968 года рождения), проживающая в Гомельской области, а также беспартийный индивидуальный предприниматель Александр Гречишников (1976 года рождения), проживающий в Минске.
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Все они в понедельник подали в ЦИК заявления о регистрации инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии.
Железнякова, Мищенко и Гречишников являются соратниками оппозиционера Николая Статкевича. На сайте оргкомитета по созданию партии "Народная Грамада" отмечается, что организация намерена выдвинуть ряд "кандидатов протеста" для того, чтобы дать гражданам возможность легально участвовать в протестных акциях во время избирательной кампании.
Ранее белорусские депутаты приняли решение о назначении на 9 августа 2020 года президентских выборов. Согласно плану проведения выборов на сайте ЦИК, претендент на пост президента должен не позднее 15 мая подать в ЦИК документы, которые необходимы для регистрации инициативной группы. Ее члены с 21 мая по 19 июня включительно смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата.
Кандидаты в президенты должны собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Сбор подписей осуществляется членами инициативной группы.
Выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация - с 5 по 14 июля. После этого стартует период предвыборной агитации. Итоги выборов ЦИК должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в его проведении возникнет необходимость, должен пройти не позднее, чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.
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