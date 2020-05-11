ЦИК Белоруссии начал прием документов на президентские выборы

МИНСК, 11 мая – РИА Новости. Три человека подали заявления в Центризбирком Три человека подали заявления в Центризбирком Белоруссии на регистрацию своих инициативных групп для выдвижения кандидатами на президентских выборах, сообщается в понедельник на сайте комиссии.

Согласно сообщению, намерение выдвинуться кандидатом в президенты имеет беспартийная Анжелика Железнякова (1967 года рождения), проживающая в деревне под Минском , беспартийная индивидуальный предприниматель Вероника Мищенко (1968 года рождения), проживающая в Гомельской области , а также беспартийный индивидуальный предприниматель Александр Гречишников (1976 года рождения), проживающий в Минске.

Все они в понедельник подали в ЦИК заявления о регистрации инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии.

Железнякова, Мищенко и Гречишников являются соратниками оппозиционера Николая Статкевича. На сайте оргкомитета по созданию партии "Народная Грамада" отмечается, что организация намерена выдвинуть ряд "кандидатов протеста" для того, чтобы дать гражданам возможность легально участвовать в протестных акциях во время избирательной кампании.

Ранее белорусские депутаты приняли решение о назначении на 9 августа 2020 года президентских выборов. Согласно плану проведения выборов на сайте ЦИК, претендент на пост президента должен не позднее 15 мая подать в ЦИК документы, которые необходимы для регистрации инициативной группы. Ее члены с 21 мая по 19 июня включительно смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата.

Кандидаты в президенты должны собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Сбор подписей осуществляется членами инициативной группы.