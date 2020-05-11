Глава тульского минздрава вылечился от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, у которого ранее подтвердилась коронавирусная инфекция, полностью выздоровел, сообщает облправительство.

О том, что министр болен COVID-19, стало известно 28 апреля.

"Заболевание проходило без клинических проявлений. Алексей Эрк самоизолировался в своём кабинете и продолжил работу дистанционно, используя онлайн-возможности", - говорится в сообщении.

У членов семьи главы минздрава, сотрудников ведомства и контактировавших с министром были взяты анализы на COVID. Результаты у всех – отрицательные. В самом здании министерства были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.

"Десятого мая министр здравоохранения Алексей Эрк получил второй отрицательный результат на коронавирус. Он выздоровел", - сообщают областные власти.

С 12 мая минздрав Тульской области и его руководитель продолжат работу в штатном режиме.

В Тульской области заболевание COVID-19 подтверждено у 1881 человека, 311 пациентов выздоровели. Умерли 13 пациентов с подтвержденным COVID-19.