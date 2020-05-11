Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:11
https://ria.ru/20200511/1571278723.html
Глава тульского минздрава вылечился от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570788963_0:47:612:391_1036x0_80_0_0_2afbbd90de13c34f29ff29663d5c366a.jpg
РИА Новости

Глава тульского минздрава вылечился от COVID-19

15:10 11.05.2020 (обновлено: 15:11 11.05.2020)
225
© Фото : Министерство здравоохранения Тульской областиМинистр здравоохранения Тульской области Эрк Алексей
Министр здравоохранения Тульской области Эрк Алексей
© Фото : Министерство здравоохранения Тульской области
Министр здравоохранения Тульской области Эрк Алексей. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк, у которого ранее подтвердилась коронавирусная инфекция, полностью выздоровел, сообщает облправительство.
О том, что министр болен COVID-19, стало известно 28 апреля.
"Заболевание проходило без клинических проявлений. Алексей Эрк самоизолировался в своём кабинете и продолжил работу дистанционно, используя онлайн-возможности", - говорится в сообщении.
У членов семьи главы минздрава, сотрудников ведомства и контактировавших с министром были взяты анализы на COVID. Результаты у всех – отрицательные. В самом здании министерства были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия.
Женщина на велосипеде
Вчера, 13:35Распространение нового коронавируса
Жителям Тульской области разрешили гулять и заниматься спортом в парках
"Десятого мая министр здравоохранения Алексей Эрк получил второй отрицательный результат на коронавирус. Он выздоровел", - сообщают областные власти.
С 12 мая минздрав Тульской области и его руководитель продолжат работу в штатном режиме.
В Тульской области заболевание COVID-19 подтверждено у 1881 человека, 311 пациентов выздоровели. Умерли 13 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
700000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тульская область
Рекомендуем
Сотрудник полиции подходит к людям, сидящим на скамейке в сквере
В Минздраве не исключили второй волны COVID-19 после майских праздников
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
В США за сутки выявили 19 710 случаев заражения коронавирусом
Минск
ЦИК Белоруссии начал прием документов на президентские выборы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский выступил за введение кредитных каникул для малого бизнеса
Город Тунис
В Тунисе впервые с марта не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
В Госдуме прокомментировали слова Климкина о Дне Победы
Медики
В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что надбавки медикам нужно выплатить как можно скорее
Отделение в больнице
В больнице подтвердили поступление основателя проекта "Омбудсмен полиции"
Польская полиция
В Польше задержали граждан Таджикистана, вербовавших террористов
Вино
Сальвадорцы во время карантина останутся без алкоголя и сладостей
Рига
Число зараженных коронавирусом в Латвии достигло 946
Автомобиль скорой помощи
В КБР открыли третий госпиталь для больных COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Минздрав КБР объяснил медикам порядок выплат за помощь больным COVID-19
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Тегеран готов к обмену заключенными с США без переговоров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Умер мультипликатор-кукольник Борис Савин
01:31Украинский политолог назвал Зеленского "слабаком в роли президента"
01:21Жителей 24 российских регионов пригласили на вывозной рейс из Нью-Йорка
01:19Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
01:09В Чечне рассказали о планах по ослаблению ограничений из-за COVID-19
01:02Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
00:56Число умерших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть выше официальных данных
00:50Трамп прервал пресс-конференцию после перебранки с журналистами
00:49В Госдуме рекомендовали доработать проект о разрыве договора аренды
00:46Трамп объяснил, почему не носит медицинскую маску
00:43В Чечне около 77,2 тысячи человек остались без электроснабжения
00:42Трамп прокомментировал информацию о планах кражи КНР данных по COVID-19
00:37Трамп не исключил, что не будет какое-то время лично общаться с Пенсом
00:33Эксперты оценили причиненный Ирану ущерб от выхода США из СВПД
00:28В США заключенные пытались намеренно заразиться коронавирусом
00:25США не планируют обсуждать новые условия торгового соглашения с Китаем
00:20Мост между Россией и Китаем разрешили ввести в эксплуатацию
00:16Названы регионы, жители которых больше всего вовлечены в малый бизнес
00:07В Подмосковье начал действовать "масочный режим"
00:04Правительство утвердило новые выплаты семьям с детьми
Лента новостейМолния