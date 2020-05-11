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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:06
https://ria.ru/20200511/1571278616.html
В Тунисе впервые с марта не выявили новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/152616/02/1526160225_0:180:1920:1260_1036x0_80_0_0_0b4d86aa4e7bd8d5598c22c6f940e93b.jpg
РИА Новости

В Тунисе впервые с марта не выявили новых случаев заражения коронавирусом

15:06 11.05.2020
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CC0 / 12019 / Город Тунис
Город Тунис
CC0 / 12019 /
Город Тунис. Архивное фото
КАИР, 11 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Туниса сообщило в понедельник об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом и смертей от его за сутки впервые за более чем два месяца с начала эпидемии в стране.
"10 мая проведено 292 лабораторных теста на коронавирус... Новых случаев заболевания не зафиксировано", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе минздрава страны.
Также министерство сообщило, что за сутки от коронавируса в стране никто не скончался.
По данным ведомства, в больницах остаются госпитализированными всего 11 пациентов. Общее число случаев заболевания COVID-19 в Тунисе – 1032 человека, погибли 45 человек.
В рамках борьбы с коронавирусом в Тунисе был введен карантин, за его соблюдением следила армия с использованием вертолетов.
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Ранее Центральный банк Туниса сообщил, что доходы страны от туристической отрасли снизились за апрель на 22% по сравнению с 2019 годом из-за коронавируса. Ранее тунисские власти в послании Международному валютному фонду заявили, что из-за пандемии коронавируса и закрытия границ ожидают убытков в размере 1,4 миллиарда долларов в сфере туризма. 10 апреля МВФ заявил о выделении Тунису 745 миллионов долларов помощи для борьбы с последствиями коронавируса. По оценкам МВФ, экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения им независимости в 1956 году.
Власти Туниса объявили о частичном возобновлении с 4 мая работы госучреждений, пищевой промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией нового коронавируса. Начиная с 11 мая, будут постепенно открываться мелкие предприятия, за исключением парикмахерских и салонов красоты. Смогут начать работу торговые предприятия, кроме магазинов одежды, обуви и крупных торговых центров. Будут постепенно открываться рестораны, кафе и рынки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВФТунис (страна)В мире
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