В Тунисе впервые с марта не выявили новых случаев заражения коронавирусом

КАИР, 11 мая – РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Туниса сообщило в понедельник об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом и смертей от его за сутки впервые за более чем два месяца с начала эпидемии в стране.

"10 мая проведено 292 лабораторных теста на коронавирус... Новых случаев заболевания не зафиксировано", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе минздрава страны.

Также министерство сообщило, что за сутки от коронавируса в стране никто не скончался.

По данным ведомства, в больницах остаются госпитализированными всего 11 пациентов. Общее число случаев заболевания COVID-19 в Тунисе – 1032 человека, погибли 45 человек.

В рамках борьбы с коронавирусом в Тунисе был введен карантин, за его соблюдением следила армия с использованием вертолетов.

Ранее Центральный банк Туниса сообщил, что доходы страны от туристической отрасли снизились за апрель на 22% по сравнению с 2019 годом из-за коронавируса. Ранее тунисские власти в послании Международному валютному фонду заявили, что из-за пандемии коронавируса и закрытия границ ожидают убытков в размере 1,4 миллиарда долларов в сфере туризма. 10 апреля МВФ заявил о выделении Тунису 745 миллионов долларов помощи для борьбы с последствиями коронавируса. По оценкам МВФ, экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения им независимости в 1956 году.

Власти Туниса объявили о частичном возобновлении с 4 мая работы госучреждений, пищевой промышленности, строительства и сферы услуг, функционирование которых было приостановлено в связи с пандемией нового коронавируса. Начиная с 11 мая, будут постепенно открываться мелкие предприятия, за исключением парикмахерских и салонов красоты. Смогут начать работу торговые предприятия, кроме магазинов одежды, обуви и крупных торговых центров. Будут постепенно открываться рестораны, кафе и рынки.