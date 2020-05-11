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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:00
https://ria.ru/20200511/1571278437.html
В США за сутки выявили 19 710 случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337228_0:43:3072:1771_1036x0_80_0_0_dcee7ffb83d54bc049a1c6b34bab5eed.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили 19 710 случаев заражения коронавирусом

15:00 11.05.2020
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© REUTERS / Mike SegarОчередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Свыше 19 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, скончались более 700 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 19 710 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 621.
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За последние 24 часа в США скончался 731 пациент с COVID-19, днем ранее сообщалось о 1615 летальных исходах.
По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 329 799 человек, скончались 79 528.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
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