В США за сутки выявили 19 710 случаев заражения коронавирусом

Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке. Архивное фото

Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Свыше 19 тысяч случаев заражения Свыше 19 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки, скончались более 700 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса , который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 19 710 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 25 621.

За последние 24 часа в США скончался 731 пациент с COVID-19, днем ранее сообщалось о 1615 летальных исходах.

По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 329 799 человек, скончались 79 528.