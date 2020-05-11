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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:59
https://ria.ru/20200511/1571278351.html
Минздрав КБР объяснил медикам порядок выплат за помощь больным COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

Минздрав КБР объяснил медикам порядок выплат за помощь больным COVID-19

14:59 11.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 11 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии в ответ на жалобы медиков на то, что они не в полном объеме получили доплаты за помощь больным коронавирусом, разъяснило, что выплаты осуществляются за фактически отработанное время.
В КБР зарегистрировано 1325 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались четыре пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.
Ранее в соцсетях появилось обращение представителей младшего медицинского персонала, которые сообщили, что не в полном объеме получили дополнительные выплаты за работу с инфицированными коронавирусом. В частности, сообщалось, что вместо 25 тысяч рублей федеральных стимулирующих выплат начислили 17 тысяч рублей. Минздрав КБР сообщил, что в связи с многочисленными жалобами проведет проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.
"В марте-апреле около 22 миллионов рублей было направлено на стимулирующие выплаты… Предварительный анализ начислений показал, что выплаты произведены не в полном объеме, так как месячный размер выплат устанавливается за фактически отработанное время с момента оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава региона в соцсети Instagram.
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Отмечается, что за апрель из 40 врачей по 80 тысяч рублей получили 13 человек, по 70-75 тысяч рублей - восемь, по 60-70 тысяч рублей – четыре, по 10-40 тысяч рублей – 15 человек.
"Средний персонал (100 человек) за апрель получил выплаты: по 50 тысяч рублей – 8 человек, 40-50 тысяч рублей – 7 человек, 30-40 тысяч рублей – 32 человека, 15-20 тысяч рублей – 31 человек, до 15 тысяч рублей – 22 человека", - уточняет минздрав.
По его данным, аналогичные выплаты получил младший персонал: от 15 до 25 тысяч рублей – 38 человек.
"Стимулирующие выплаты будут и дальше производиться ежемесячно в соответствии с фактически отработанным каждым сотрудником временем", - подчеркивает министерство.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - Общество
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