Минздрав КБР объяснил медикам порядок выплат за помощь больным COVID-19

НАЛЬЧИК, 11 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии в ответ на жалобы медиков на то, что они не в полном объеме получили доплаты за помощь больным коронавирусом, разъяснило, что выплаты осуществляются за фактически отработанное время.

В КБР зарегистрировано 1325 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались четыре пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.

Ранее в соцсетях появилось обращение представителей младшего медицинского персонала, которые сообщили, что не в полном объеме получили дополнительные выплаты за работу с инфицированными коронавирусом. В частности, сообщалось, что вместо 25 тысяч рублей федеральных стимулирующих выплат начислили 17 тысяч рублей. Минздрав КБР сообщил, что в связи с многочисленными жалобами проведет проверку, по итогам которой будут приняты соответствующие меры.

"В марте-апреле около 22 миллионов рублей было направлено на стимулирующие выплаты… Предварительный анализ начислений показал, что выплаты произведены не в полном объеме, так как месячный размер выплат устанавливается за фактически отработанное время с момента оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении в аккаунте минздрава региона в соцсети Instagram

Отмечается, что за апрель из 40 врачей по 80 тысяч рублей получили 13 человек, по 70-75 тысяч рублей - восемь, по 60-70 тысяч рублей – четыре, по 10-40 тысяч рублей – 15 человек.

"Средний персонал (100 человек) за апрель получил выплаты: по 50 тысяч рублей – 8 человек, 40-50 тысяч рублей – 7 человек, 30-40 тысяч рублей – 32 человека, 15-20 тысяч рублей – 31 человек, до 15 тысяч рублей – 22 человека", - уточняет минздрав.

По его данным, аналогичные выплаты получил младший персонал: от 15 до 25 тысяч рублей – 38 человек.

"Стимулирующие выплаты будут и дальше производиться ежемесячно в соответствии с фактически отработанным каждым сотрудником временем", - подчеркивает министерство.