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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:56
https://ria.ru/20200511/1571278272.html
В КБР открыли третий госпиталь для больных COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049214_0:135:3160:1913_1036x0_80_0_0_ee325eed766ba9e1797ca4ae627b8914.jpg
РИА Новости

В КБР открыли третий госпиталь для больных COVID-19

14:56 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 11 мая - РИА Новости. Третий госпиталь для лечения больных коронавирусом начал функционировать в Кабардино-Балкарии, в нем развернуто 160 коек, сообщает региональный минздрав.
Ранее сообщалось, что в КБР зарегистрировано 1325 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались четыре пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.
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"Госпиталь N3 на базе центральной районной больницы Прохладного и Прохладненского района принял двух первых пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Их состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в госпитале развернуто 160 коек, в том числе 29 коек для реанимационных больных.
До последнего времени в Кабардино-Балкарии функционировали два госпиталя, развернутых на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и городской клинической больницы №1 в Нальчике.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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