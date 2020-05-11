В КБР открыли третий госпиталь для больных COVID-19

НАЛЬЧИК, 11 мая - РИА Новости. Третий госпиталь для лечения больных коронавирусом начал функционировать в Кабардино-Балкарии, в нем развернуто 160 коек, сообщает региональный минздрав.

Ранее сообщалось, что в КБР зарегистрировано 1325 подтвержденных случаев заражения COVID-19, скончались четыре пациента с коронавирусом, все - пожилые люди.

"Госпиталь N3 на базе центральной районной больницы Прохладного и Прохладненского района принял двух первых пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. Их состояние средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в госпитале развернуто 160 коек, в том числе 29 коек для реанимационных больных.

До последнего времени в Кабардино-Балкарии функционировали два госпиталя, развернутых на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями и городской клинической больницы №1 в Нальчике