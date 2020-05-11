В ДНР заявили об обстрелах силовиками пригорода Ясиноватой

ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пригород подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, повреждено электроснабжение птицефермы, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 11:50 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населённом пункту Верхнеторецкое нижнее. В результате обстрела зафиксировано повреждение электроподстанции, которая питает птицеферму "Раздольная". На данный момент птицеферма обесточена. По предварительным данным, жертв нет", - сказал представитель ведомства.