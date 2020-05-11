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2020-05-11T14:55
https://ria.ru/20200511/1571278204.html
В ДНР заявили об обстрелах силовиками пригорода Ясиноватой
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РИА Новости

В ДНР заявили об обстрелах силовиками пригорода Ясиноватой

14:55 11.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 11 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли пригород подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, повреждено электроснабжение птицефермы, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В 11:50 вооруженные формирования Украины открыли огонь по населённом пункту Верхнеторецкое нижнее. В результате обстрела зафиксировано повреждение электроподстанции, которая питает птицеферму "Раздольная". На данный момент птицеферма обесточена. По предварительным данным, жертв нет", - сказал представитель ведомства.
Леонид Пасечник
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