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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T14:51
https://ria.ru/20200511/1571278115.html
Число жертв коронавируса в Ивановской области возросло до 11 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1036x0_80_0_0_d58ba29953c2156e0cdda4f992dad4fd.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в Ивановской области возросло до 11 человек

14:51 11.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 11 мая - РИА Новости. Число умерших пациентов с COVID-19 в Ивановской области возросло до 11, выздоровели 180 человек, сообщает областное правительство.
"По состоянию на 11 мая на территории Ивановской области зарегистрированы 843 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, за сутки зафиксировано 85 новых случаев", - говорится в сообщении.
Из 85 новых пациентов 58 человек были обследованы с ОРВИ и пневмониями, 22 пациента - обследованы из круга контактов ранее заболевших, еще пять человек прибыли из Москвы.
"Одиннадцать пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии. Информация по одному из летальных случаев подтвердилась за последние сутки: это пациент 65 лет из Тейкова", - говорится в сообщении.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
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Доктор Мясников рассказал о "странностях" коронавируса
По данным областных властей, пациент был госпитализирован с внебольничной двухсторонней пневмонией, в реанимации находился на аппарате ИВЛ и спасти его не удалось.
Выздоровели к настоящему моменту в Ивановской области 180 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИвановская областьОбщество
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