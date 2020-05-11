Пресс-секретарь: участие Мишустина в совещании у Путина не планировалось

Премьер 30 апреля объявил президенту о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. На прошлой неделе Мишустин в онлайн режиме участвовал в совещаниях у президента.