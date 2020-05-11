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2020-05-11T15:15
https://ria.ru/20200511/1571278008.html
Пресс-секретарь: участие Мишустина в совещании у Путина не планировалось
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РИА Новости

Пресс-секретарь: участие Мишустина в совещании у Путина не планировалось

14:48 11.05.2020 (обновлено: 15:15 11.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Участие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который проходит лечение от коронавируса в больнице, в сегодняшнем совещании у президента РФ не планировалось, но меры кабмина для поддержки экономики и граждан, а также этапы выхода из режима ограничений были согласованы с Мишустиным, сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.
В понедельник президент РФ Владимир Путин проведет совещание, где будет рассмотрен вопрос о возможности продления выходных дней и меры по поддержке граждан и экономики. По данным Кремля, сегодня Путин выступит с очередным обращением к гражданам в процессе совещания.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
Вчера, 14:48Распространение нового коронавируса
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьера
"Участие Михаила Владимировича в сегодняшнем совещании президента не планировалось. Вместе с тем, меры, подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан, в том числе, этапность постепенного выхода из режима ограничений, введенных из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства", - сказал Беляков.
Премьер 30 апреля объявил президенту о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. На прошлой неделе Мишустин в онлайн режиме участвовал в совещаниях у президента.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинПолитика
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