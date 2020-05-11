Пресс-секретарь: участие Мишустина в совещании у Путина не планировалось

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Участие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который проходит лечение от коронавируса в больнице, в сегодняшнем совещании у президента РФ не планировалось, но меры кабмина для поддержки экономики и граждан, а также этапы выхода из режима ограничений были согласованы с Мишустиным, сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.
В понедельник президент РФ Владимир Путин проведет совещание, где будет рассмотрен вопрос о возможности продления выходных дней и меры по поддержке граждан и экономики. По данным Кремля, сегодня Путин выступит с очередным обращением к гражданам в процессе совещания.
"Участие Михаила Владимировича в сегодняшнем совещании президента не планировалось. Вместе с тем, меры, подготовленные правительством для поддержки экономики и граждан, в том числе, этапность постепенного выхода из режима ограничений, введенных из-за коронавируса, были согласованы с председателем правительства", - сказал Беляков.
Премьер 30 апреля объявил президенту о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Исполняющим обязанности премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. На прошлой неделе Мишустин в онлайн режиме участвовал в совещаниях у президента.