Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьера

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого в конце апреля диагностировали COVID-19, продолжает лечение в больнице, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
"Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья", — сказал он.
Беляков также отметил, что глава правительства продолжает работать в удаленном режиме.
"Проводит совещания с коллегами в режиме видеоконференций и по телефону. Находится на постоянной связи с президентом", — добавил пресс-секретарь.
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