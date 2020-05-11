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Распространение нового коронавируса
2020-05-11T15:00
https://ria.ru/20200511/1571277984.html
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьера
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706263_0:118:2836:1713_1036x0_80_0_0_78dd355dde1a4592d4a3fe367cee9306.jpg
РИА Новости

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии премьера

14:48 11.05.2020 (обновлено: 15:00 11.05.2020)
27027
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин, у которого в конце апреля диагностировали COVID-19, продолжает лечение в больнице, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
"Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья", — сказал он.
Беляков также отметил, что глава правительства продолжает работать в удаленном режиме.
"Проводит совещания с коллегами в режиме видеоконференций и по телефону. Находится на постоянной связи с президентом", — добавил пресс-секретарь.
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Распространение нового коронавирусаБорис БеляковЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил Мишустин
Популярные комментарии
А зачем Мишустину прессекретарь? Давайте всем депутатам заведём по прессекретарю! Деньги то некуда девать...
11 мая, 15:28
КККонстантин Краснощек
27100156
Вот хорошо Проценко выздоровел, Мишустин слава богу - Та что КВ19 не опасен, доказано правительством?
11 мая, 15:08
ЛФЛариса Филиппова
17430430
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